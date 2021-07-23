بالمختصرمن هم الذين يطالبون

بخروج القوات الامريكية من العراق .؟؟

يعكوب ابونا

الذين يطالبون بخروج القوات الامريكية من العراق ليسوا العراقيين الشرفاء بل هم مجموعة من العملاء والخونه والمرتزقه الذين كانوا يعيشون على فتات موائد الايرانية عندما كانوا يدافعون عن ايران بكل تضحياتهم ضد العراق وشعبه ويقتلون ابنائه من الجنود والضباط المدافعون عن تراب ارضه وكرامة شعبه . ….

امريكا جاءت بهؤلاء المرتزقه والخونه والقتله ، الى العراق وسمحت لهم ان يتسلطوا على زمام السلطة والحكم بالعراق..وهذا ما لم يكونوا ان يحلموا به مطلقا .. ولكن السؤال ايعقل بان امريكا لا تعرف عن هؤلاء الخونه والماجورين بانهم قتله ومتامرين على العراق وشعبه ، ؟؟ فكيف منحت لهم هذه الفرصة ليستلموا زمام السلطة بالعراق ؟؟ اليوم هم يطلبون خروج امريكا لان مصلحتهم هي مع ايران اصلا .

لذلك استغرب من البعض عندما يسائل ويقول هل من المعقول ان يصل العراق الى ما هو عليه ، وان يهان شعبه بهذه الصورة من قبل هؤلاء الحكماء ؟

فاقول لماذا الاستغراب اليسوا هؤلاء الذين يتسلطون على السلطة و الحكم بالعراق منذ 2003 هم نفسهم الذين حاربوا العراق وشبعه قبل ذلك وهم بعيدين عنه كانوا ينفذون اوامر اسيادهم الايرانيين .؟؟ اليوم بيدهم السلطة والحكم والنفوذ واجبهم أ يكون غيرالانتقام والثارلاسيادهم الايرانيين على الاقل لما عانته ايران من العراقيين بحرب السنوات الثمان ..

مصلحة ايران واطماعها تقضي بخروج القوات الامريكية من العراق لانها ضرورة ملحة لتحقيق اهدافها واطماعها ، وبقاء تلك القوات تشكل حجرة عثرة بطريقها ، لذلك دفعت عملائها وازلامها للاصرار بالمطالبه بخروج القوات الامريكية من العراق بوسائل شتئ ..

العراق ليس له اي مصلحة بخروج تلك القوات ، بالعكس بقائها يخدم العراق وشعبه امنيا واستراتيجيا وعلميا وتكنولوجيا وساسيا واقتصاديا وخدميا ووووووو لا حظوا الدول لتي دخلتها امريكا اين اوصلتها الى القمة . فاستغلوا ياعراقيين وجود امريكا اكبرقوة بالعالم، فهي تطلب ودكم امنوحها رغبتكم بالتعاون معها ليعيش شعبنا بما يتسحقه من العيش الكريم اسوة بباقي شعوب العالم المتحضر ..

مطلوب من كل الشرفاء العراقيين ان يدافعوا عن بقاء القوات الامريكية في العراق لانها المنقذ الوحيد للشعب العراقي من هؤلاء المجرمين وللحد من سطوت ايران وسيطرتها على العراق ، لا تدعو تجربة الماضية عند خروج القوات الامريكية في 2011 ،ودخول داعش محافظات العراق 2014 ، ولولا امريكا وحلفائها لما كان هناك امكانية لاخراج الدواعش من المدن ومحافظات المحتله من قبلهم . ..

اذا خرجت امريكا سوف يكون مصير العراق وشعبه اسوى ما كان عليه بزمن داعش ، لان هؤلاء العملاء القتله ومرتزقت ايران سوف يكملون ما بدأئه داعش بتدميرالعراق وتسليم المتقبى منه لايران .. ..

حذارا من ان تنجرفوا الى الهاوية التي يقودنكم اليها عملاء ومرتزقة ايران بالعراق .. والنصر للعراق وشعبه ..

والخزي والعار للقتله والماجورين الحرامية العملاء ..

يعكوب ابونا …………….. 22 / 7 /2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط