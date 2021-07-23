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تفاجئ الفنانة ” روزانا اليامي ” جمهورها بارتدائها الحجاب وعودتها الي تويتر

كتب: فاطمه حامد

نجمة مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامية السعودية الفنانة “روزانا اليامي ” تفاجئ الجمهور بارتدائها للحجاب ، وذلك من خلال  ظهورها علي تطبيق “سناب شات” في مقطع فيديو بعد ان قامت بارتدائه .
وقامت ايضا بالتأكيد علي انها اتخذت هذا القرار عن ايمان قوي واقتناع تام حيث قالت : “أجمل القرارات التي تتخذها فجأة بقناعة عظيمة وإيمان كبير”.

وبهذه المناسبة تلقت الإعلامية السعودية “روزانا ” هدية وقامت بإستعراضها علي الجمهور وهي (حلق ذهب، وباقة ورد ) ولكنها لم تخبر الجمهور عن من صاحب الهدية ولكنها عبرت عن اعجابها الشديد بها .

انشغل الجمهور كثيرا بالفنانة “روزانا اليامي ” بعد ان تم تداول اسمها بكثرة علي موقع تويتر ” #روزانا_اليامي ”
ودعت “روزانا” متابعيها  ان يقوموا بالتفاعل علي هذا الوسم وذلك بعد اعلانه للعودة الي تويتر بعد ان انقطعت فترة كبيرة .
قامت روزانا بالتغريد يوم الجمعه قالت فيها ” اللهُم في يوم الجمعة إنا ندعوك وبابُ جودك واسع ، جمّلْ أيامنا ولحظاتنا وأمنياتنا بالسُّرور والعافية”.

وفي النهاية  انه من الغريب في هذا القرار التي قامت به روزانا وهو ارتداء الحجاب ، ان الصور الخاصة بها في حسابها علي موقع “انستجرام” قبل ارتدائها للحجاب ما زالت هناك علي الحساب ولا قامت روزانا بإتخاذ قرار بحذفهم حتي الآن.

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