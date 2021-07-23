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حمودي يصل طوكيو..فاطمة عباس و محمد رياض يرفعان العلم العراقي في افتتاح الدورة الاولمبية

وصل يوم امس الاول رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الاولمبية غدا الجمعة و التي تستضيفها اليابان
و يشارك العراق بأصغر وفد أولمبي في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الاولمبية بوفد تكون من أربعة رياضيين .
و سترفع علم العراق في افتتاح الدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس الى جانب زميلها في رياضة التحذيف محمد رياض و تعد المرة الاولى التي تشهد رفع رياضيين اثنين العلم العراقي في خطوة ممتازة تحسب للجنة الاولمبية العراقية و اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية في ترسيخ المساواة والعدالة الرياضية بين الرياضيين الذكور والإناث
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