رئيس لجنة الصحة والبيئة د. قتيبة الجبوري يدعو الى جعل امتحانات طلبة الجامعات والمعاهد الكترونية لتفادي انتشار كورونا بين الطلبة ومنهم الى عوائلهم

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى جعل امتحانات طلبة الجامعات والمعاهد الكترونية وليست حضورية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلبة ومنهم الى عوائلهم.

وقال في بيان اليوم، أنه :” من غير المنطقي أن يكون التعليم طيلة الموسم الدراسي الكترونيا بينما تكون الامتحانات حضورية، وكأننا نغلق باباً أمام الوباء ثم نفتح امامه باباً آخر بإرادتنا ” ، مبيناً :” ان القضية ليست سهلة ولايمكن الاستهانة بها، فعندما تتواجد أعداد كبيرة من الطلبة في قاعات الامتحان فمن المؤكد ستنتقل عدوى الفيروس اليهم جميعاً بلا استثناء، ثم تنتقل الى عوائلهم، وقد يتسبب الفيروس بوفاة بعض أفراد أسرهم، وبالتالي فإن مَن يُجبر الطلبة على الامتحان الحضوري يشارك بدون أن يدري في قتل الناس “.

وأضاف الجبوري :” بما أن التعليم كان الكترونيا فالأجدر أن يكون الامتحان الكترونياً أيضاً، وبخلاف ذلك فإن الطلبة هددوا بمقاطعة التعليم الالكتروني وهناك حالة من الاستياء بينهم “.

وشدد الجبوري على ” ضرورة قيام رئيس الوزراء والسادة أعضاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ القرار الصحيح وجعل الامتحانات الكترونية لتفادي انتشار الوباء بشكل يخرج عن السيطرة “.

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