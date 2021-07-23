شجار الفنان المصري حمو بيكا مع شباب في الشارع.. فيديو قناة رؤيا

رصد مقطع فيديو ملخص شجار الفنان المصري حمو بيكا مع شباب في مارينا بالساحل الشمالي، إثر وقوع حادث اصطدام بين سيارتيهما. 480p low geselecteerd als afspeelkwaliteit تعرضت للتعنيف من زوجي واخواني بتحريض من أمي – العنف الأسري – بين قوسين تعرضت للتعنيف من زوجي واخواني بتحريض من أمي – العنف الأسري – بين قوسين وحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، فإن الشجار اندلع بعد اصطدام سيارة بيكا بأخرى كانت تعبر أحد الدورانات أمام بوابة 5. اقرأ أيضاً : حفيدة هيفاء وهبي تخطف الأضواء بجمالها وظهر في مقطع فيديو مطرب المهرجانات يوجه شتائم لأصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب، مع تبادل الاشتباك بين الطرفين. وتواصلت “الوطن” مع الشخص الذي تشاجر معه حمو بيكا، حيث أوضح أحمد، أنه كان يقوم مع ابن عمه بجولة في مارينا 5، وخلال مرور سيارتهم بأحد الدورانات اصطدموا بسيارة أخرى كانت قادمة من الأمام دون أن تهدئ من سرعتها أمام الدوران، ليتفاجآ بأنها سيارة حمو بيكا. وتابع: “نزل بيكا برفقة مجموعة من 4 شباب كانوا معه من السيارة واعتدوا بالضرب علينا”، مشيرا إلى أن بيكا ظل يردد “أنا هوريكوا أنا هعمل إيه أنا حمو بيكا”. ولفت أحمد إلى أنهم بعد توجههم إلى قسم الشرطة طلب منهم بيكا تعويضا قيمته 300 ألف جنيه، وفي النهاية ارتضى بـ70 ألف جنيه بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ. أخبار المشاهير أخبار ذات صلة إنقاذ المخرج محمد العدل من الموت غرقًا فن ومشاهير | منذ يومين رانيا يوسف تتصدر الترند بتصريح والدها عن التزامها …. فن ومشاهير | منذ 3 أيام سارة الط قناة رؤيا

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