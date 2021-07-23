Posted on by

فضل شاكر يعايد جمهوره بعيد الأضحى بأغنية ” عايشين ومش عايشين “

Image preview

بيروت : 2021

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ، أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية بعنوان ” عايشين ومش عايشين ” وهي من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان احمد العمر / محمد الأيوبي ، فيما قام بتوزيعها موسيقيا عمرو الخضري ، وإشراف عام اياد النقيب .

” عايشين ومش عايشين “ ذات طابع رومانسي بامتياز ، عبرت كلماتها عن مكنونات القلوب ، بصوت مفعم بالعاطفة والإحساس ، أراد من خلال هذا العمل إن يعايد على جمهوره العربي بعيد الأضحى المبارك .  

” عايشين ومش عايشين “

وتقول كلمات : عايشين ومش عايشين

العشق نظرة عين  … دابت عيون فيها … والروح بتعشق روح … ولا حد ماليها

عايشين ومش  عايشين أيام نقضيها … خايفين ومش شايفين … نهايتنا ايه بيها

تشفي السنين كداب … طبع الحنين غلاب

يذكر أن الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة ، على عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء ، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي ، وسيتم إطلاقهما خلال العام 2021.

” عايشين ومش عايشين ” تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر ” يوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close