فضل شاكر يعايد جمهوره بعيد الأضحى بأغنية ” عايشين ومش عايشين “

بيروت : 2021

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك ، أطلق الفنان فضل شاكر أحدث أعماله الغنائية بعنوان ” عايشين ومش عايشين ” وهي من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان احمد العمر / محمد الأيوبي ، فيما قام بتوزيعها موسيقيا عمرو الخضري ، ‎وإشراف عام اياد النقيب .

” عايشين ومش عايشين “ ذات طابع رومانسي بامتياز ، عبرت كلماتها عن مكنونات القلوب ، بصوت مفعم بالعاطفة والإحساس ، أراد من خلال هذا العمل إن يعايد على جمهوره العربي بعيد الأضحى المبارك .

” عايشين ومش عايشين “

وتقول كلمات : عايشين ومش عايشين

العشق نظرة عين … دابت عيون فيها … والروح بتعشق روح … ولا حد ماليها

عايشين ومش عايشين أيام نقضيها … خايفين ومش شايفين … نهايتنا ايه بيها

تشفي السنين كداب … طبع الحنين غلاب

يذكر أن الفريق الفني للفنان فضل شاكر يواصل العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة ، على عدد من الأعمال التي سيتم إطلاقها تباعاً بألوان غنائية باللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبيضاء ، تحمل بصمات كبار الشعراء والملحنين في العالم العربي ، وسيتم إطلاقهما خلال العام 2021.

” عايشين ومش عايشين ” تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر ” يوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :

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