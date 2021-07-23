قصص مثيرة لنجم الريال السابق غرافيسن… من كسر أسنان رونالدو إلى العراك مع روبينيو

اشتهر الدولي الدنماركي السابق توماس غرافيسن، بأسلوبه الغريب خلال مسيرته الكروية، وأصبحت هذه القصص المثيرة للجدل ملازمة له منذ ذلك الحين.

واعتزل غرافيسن (45 سنة) في نهاية المطاف عالم كرة القدم في أوائل الثلاثينيات من عمره، وجنى الملايين من الاستثمارات ولعب البوكر، حتى إنه عاش في ما يسمى “صفوف المليونير” في لاس فيغاس لمدة ثماني سنوات، بثروة اقتربت من الممثل الأميركي نيكولاس كيج، ونجم التنس الأميركي أندريه أغاسي.

وعاد غرافيسن بعدها إلى مسقط رأسه في مدينة فيلي بالدنمارك، حيث يعمل ناقداً رياضياً، وبعد أكثر من عقد من اعتزاله كرة القدم، لا تزال قصص مسيرته حية، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” الإنكليزية، التي سنسلط الضوء على أبرزها.

الألعاب النارية

تورط غرافيسن خلال فترة وجوده في إيفرتون الإنكليزي بعدة حوادث، حيث استذكر المدير الفني الإنكليزي السابق ديفيد مويس الوقت الذي تبادل فيه اللاعب إطلاق الألعاب النارية مع الدولي الإنكليزي السابق واين روني. وقال المدرب في لقاء سابق: “كانت صالة الألعاب الرياضية القديمة، يبلغ طولها حوالى 60 ياردة. كان توماس وواين يتبادلان إطلاق الألعاب النارية”.

بندقية كرات الطلاء

لم يكن هذا هو الحادث الوحيد لغرافيسن في إيفرتون الذي مثّله لخمس سنوات، بعد أن انضم إلى “توفيز” مع نهاية يورو 2000، وكان المهاجم الاسكتلندي جيمس ماكفادين زميله في الفريق لمدة عامين. وفي مقابلة صحافية، وصف ماكفادين غرافيسن بأنه “منهار عقلياً”، وتذكر مناسبتين منفصلتين عندما أحضر الألعاب النارية ومسدس كرات الطلاء للتدريب. وقال مكفادين: “لقد كان رجلاً من نوع مختلف، لديه هذه اللكنة الدنماركية المجنونة. أحضر مرة مسدس كرات الطلاء وبدأ بإطلاقها على الناس”.

كسر أسنان رونالدو

بعد انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2006، انضم غرافيسن إلى قلعة النجوم التي ضمت البرازيلي روبرتو كارلوس والفرنسي زين الدين زيدان والإسباني راؤول والبرتغالي لويس فيغو والإنكليزي ديفيد بيكهام والبرازيلي الآخر رونالدو دا ليما، ومع ذلك، فإنّ لاعب خط الوسط لم يخفف من حدة سلوكه في مدريد، ويقال إنّ غرافيسن ألقى رونالدو على الأرض خلال التدريبات، وانتهت الحادثة بفقدان الأخير أحد أسنانه.

العراك مع روبينيو

في أغسطس/ آب 2006، تورط غرافيسن في شجار مع البرازيلي روبينيو بالتدريبات، بعد أن قام لاعب خط الوسط بتدخل في توقيت سيئ على النجم البرازيلي، ولم يعجب الأمر مدرب ريال مدريد، الإيطالي فابيو كابيلو، الذي قال حينها: “سلوكه؟ لا يعجبني! يريد من الجميع أن يفعلوا ما يشاء، وقد أخبرته بذلك”، وبعد أقل من شهر، بيع غرافيسن إلى سلتيك الاسكتلندي.

مشاكله مع بطل اسكتلندا

لعب الأيرلندي آيدن ماكغيدي جنباً إلى جنب مع غرافيسن في سلتيك، وفي حديث صحافي سابق تطرق إلى العديد من المشاكل التي كان سببها اللاعب الدنماركي، وأضاف: “أتذكر مرة كنا في غرفة الملابس، وكان المدرب غوردون ستراخان يلقي محاضرة جماعية، نظرت إلى غرافيسن، رأيته جالساً في الزاوية مع صحيفة مثقوبة من مكانين ينظر إلينا من خلاله

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