محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر: المستشفيات ممتلئة بمصابي كورونا

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، امتلاء مستشفى الشفاء بمصابي فيروس كورونا، فيما دقت ناقوس الخطر نتيجة الارتفاع المستمر لعداد الإصابات.