مصدر أمني: ٧ سجون أساسية تديرها ميليشيات الحشد بعلم وتمويل الحكومة

أكد مصدر أمني مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحشد الشعبي تدير ٧ سجون أساسية تحت عنوان «هيئة الحشد الشعبي»، وأن الحكومة تعلم بها وتمولها أيضاً ضمن ميزانية الحشد الشعبي، دون أن تعلم شيئاً عن السجناء المحتجزين بها.

وأوضح المصدر، أن «السجون هي: قسم الهيئة في مطار المثنى، وسجن القعقاع في اللطيفية، وهو خاص بالمعتقلين من أطراف بغداد وجرف الصخر، وهو أكثر السجون الذي تمارس به انتهاكات حقوق الإنسان، والسجن الثالث هو سجن بدر في معسكر أشرف، وسجن سبايكر، وهو في ملجأ الاتصالات تحت الأرض».

مضيفاً بأن «السجن الخامس هو سجن قلعة برطلة في نينوى، والسادس سجن الرستمية الذي تديره (سرايا السلام)، والسجن الأخير هو قسم الثقيلة في سجن الحوت».

وأشار المصدر، إلى أن «الميليشيات تملك سجوناً أخرى كثيرة ولكنها صغيرة نسبياً، وتوجد لديها معتقلات أخرى مؤقتة تستخدمها لفترات متقطعة، ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المحتجزين بها».

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