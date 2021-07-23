مقتل لاجئة عراقية في مخيم الهول

أكدت مصادر محلية، اليوم الجمعة، مقتل لاجئة عراقية أخرى على يد مسلحين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش في مخيم الهول، بريف الحسكة الشرقي، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت تلك المصادر، إن مجهولين أطلقوا النار على لاجئة عراقية في الحي الأول داخل مخيم الهول، ما أدى إلى مقتلها.

وقتل يوم أمس الخميس اللاجئ العراقي أحمد الرايق في القسم الأول من مخيم الهول على يد مجهولين بدعوى أنه متطوع مع قوى الأمن في المخيم.

وفي 14 من يوليو/ تموز الجاري أطلق مراهق من الجنسية التركية (14عاما) ينتمي لخلايا داعش، النار على لاجئة عراقية في القسم الأول من المخيم ، ما أدى إلى مقتلها.

وفي 12 يوليو/ تموز ايضاً قتل العراقي حسين حسن عاشور (33 عاماً) برصاص مجهولين في القسم الثالث من مخيم الهول.

كما عثرت قوى الأمن الداخلي في المخيم في 11 من الشهر الجاري على جثة لاجئة عراقية في القسم الثاني بالمخيم مقتولة بطلق ناري في الرأس.

وازدادت جرائم القتل في مخيم الهول منذ منتصف يونيو / حزيران الماضي رغم الحملات الأمنية التي تطال خلايا داعش.

وجرى تسجيل أكثر من 50 حالة قتل و10 إصابات منذ مطلع العام الجاري، طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين في مخيم الهول.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة, عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية ويقدر عددهم بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط