ميسي ينقذ البرسا كالعادة وفك العقدة أمام ريال بيتيس

كتب: أحمد خالد عبد الحميد

أنتصر نادي برشلونة علي ريال بيتيس في إلليغا الإسبانية من الاسبوع الثامن بنتيجه 5/ 2 وشهدت المباراة جلوس كابتن الفريق ليو ميسي أفضل لاعب في العالم في الشوط ألاول كان الاستحواز من جانب لاعبي البرسا وإهدار الاعب أنطوان جيرزمان ثلاث فرق محققة منها ركلة جزاء وانسو فاتي فرصة هو الآخر ولكن إستطاع التقدم للبرسا الفرنسي عثمان ديمبلي عند الدقيقة 22 ثم في نهاية الشوط الأول وأستغل لاعبي بيتيس الاخطاء الدفاعية لنادى برشلونة وسجل هدف التعادل عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق أنطونيو سانابريا .

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في الشوط الثاني اخرج المدرب انسوفاتي وادخل قائد الفريق ليو ميسي ليتغير البرسا في الشكل الهجومي ويساهم بعد مناوشة خط الدفاع ومرور الكرة لجيرزمان وأحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 49 وبعدها أحرز ليو الهدف الثالث من علامة الجزاء بعد طرد الجزائري عيسي ماندي عند الدقيقة 61 أحرز الهداف الثاني لريال بيتيس بعد تكرار أخطاء الدفاع عن طريق اللاعب لورين مورون عند الدقيقة 72 .

ثم أحرز ليونيل ميسي الهدف الرابع بعد تسديده صاروخيه ويكسر عقدة ضربات الجزاء المتتالية عند الدقيقة 82

ثم أحرز الشاب بيدري الهداف الخامس عند الدقيقة 90 وحصل الارجنتيني ليونيل ميسي علي رجل المباراة بتقيم 10/10 وقفز البرسا أربع مراكز في جدول الترتيب ليصبح في المركز الثامن.

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