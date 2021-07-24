أكثر من 200 حالة وفاة بسبب كورونا خلال يوم في إيران

وجاء في بيان للوزارة أن “اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد بلغ 88 الفا و273 شخصا”.كما اشار البيان الى 21 الفا و814 اصابة جديدة وفقا لنتائج فحوصات كورونا التي اجريت منذ امس الخميس لغاية اليوم الجمعة (23 تموز2021)، وارتفاع مجموع المصابين في ايران الى 3 ملايين و645 الفا و654 شخصا.

الصحة الايرانية نوهت في بيانها ايضا، بتعافي ما يبلغ 3 ملايين و220 الفا و445 شخصا من المصابين بالفيروس الوبائي، او مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد.