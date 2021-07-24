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الرئيس الحلبوسي في رسالة للخنجر: لن نسمح لك بالتنازل عن الأراضي

بعث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، رسالة الى أمين عام “المشروع العربي في العراق” خميس الخنجر، مؤكداً فيها عدم السماح له بالتنازل عن الأراضي.

وجاء في نص رسالة الحلبوسي “لن نسمح لك بالتنازل عن الاراضي، وحاولت مرارا وتكرارا ان اغلب المصلحة الوطنية وقضية اهلنا السنة عن الخلافات وصغائر الامور التي لا تجدي نفعا”.

وأضاف “حاولت ان اصدقك اكثر من مرة واغض النظر عن نباح كلابك ومغامراتك باهلنا عسى ولعل ان ينصلح حالك وقررت ولست مترددا ان اتصدى لك ومؤامراتك الرخيصة ولن اسمح لك ببيع ما لا تملك”.

وتابع الحلبوسي بالقول “وتاكد بانك لو ملكت مال قارون ستبقى تابعا ذليلا صغيرا وساعيدك باذن الله الى حجمك الذي تستحقه”.

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