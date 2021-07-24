الرجوب: جهودنا مركزة على إعادة إعمار غزة وانعاش الاقتصاد الفلسطيني

شارك أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح جبريل الرجوب في الحفل الذي أقامته الحركة في الخليل احتفاءً بالأسير المُحرّر الغضنفر أبو عطوان.

وقال الرجوب في كلمته “أقول لأبناء فتح اعتزوا بحركتكم، لأننا الأقدر والأجرأ على قول الحقيقة واستخلاص العبر”.

وأضاف “لكل من يناكفنا، تعالوا لنتوحد على مشروع الدولة، مشروع الاستقلال، ومشروع إنهاء الاحتلال، ومشروع التعددية السياسية والديمقراطية”.

هذا وأكد جبريل الرجوب أن جهود السلطة الفلسطينية مركزة هذه الفترة على تسريع إعادة اعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي سببته موجة التصعيد الأخيرة وإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان الضفة والقدس الشرقية المحتلة.

ودخلت غزة خلال العشرية الأخيرة حربين متتاليتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تسبب في دمار كبير للبنية التحتية للمدينة وتشريد ألاف العائلات الى جانب مئات القتلى و الجرحى من المدنيين.

وتصطدم رغبة السلطة الفلسطينية في تسريع مسار إعادة اعمار غزة وإدخال المساعدات الدولية بتعنت قيادات حماس الرافضة لأي تدخل للسلطة في شؤون غزة في ظل رفض القوى الدولية المانحة توجيه أي مساعدات مباشرة لحساب حماس المصنفة كفصيل إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وبخصوص ملف حي الشيخ جراح حي الرجوب نضال الفلسطينيين هناك وقال أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بالوضع القائم وأن القيادة تقوم تحركات على أعلى مستوى للضغط على إسرائيل للتوقف الفوري عن سياساتها العنصرية.

وأضاف الرجوب سنكون سعداء بعودة الوضع على ما هو عليه في حي الشيخ جراح ومشاهدة السياح الأجانب في الفنادق الفلسطينية في حي الشيخ جراح، ذات المكان الذي سعت السلطات الإسرائيلية لطرد السكان منه وحجب الحضور الفلسطيني في المدينة.

لارا أحمد

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