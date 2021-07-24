الكهرباء: فقدان 7 الاف ميكا واط من الطاقة المخصصة للمنطقة الجنوبية

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن حدوث انخفاض كبير بمستويات الجهد، وفقدان ٧٠٠٠ الاف ميكا واط من الطاقة للمحافظات الجنوبية، وذلك بسبب عدم الالتزام بالحصص المقررة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “المنظومة الكهربائية خسرت بعد ظهر اليوم، طاقات توليدية تقدر بما يقارب اكثر من ٧٠٠٠ الاف ميكا واط بسبب انخفاض مستويات الجهد نتيجة عدم التزام المحافظات الجنوبية بالحصص المقررة من الطاقة وسحب طاقات اكبر من استيعاب شبكات النقل والتوزيع”.

وبينت، أن “ذلك الامر تسبب بحدوث انخفاض كبير لمستويات الجهد في المنطقة الجنوبية وادى الى إنفصال عدد كبير من الوحدات التوليدية وخسارة المنظومة لهذه الطاقة والتي هي بأمس الحاجه اليها لخدمة المواطنين”.

وأشارت إلى أن “ملاكاتها تحاول إعادة الوحدات المنفصلة ومعاودة وضع المنظومة الكهربائية في محافظات الجنوب وعموم العراق”.

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