اندلاع حريق داخل مطعم في بابل والدفاع المدني ينقذ عمال اجانب

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم، في محافظة بابل، لافتة إلى انقاذ عمال اجانب.

وذكرت المديرية، في بيان أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كـمطعم كنتاكي هاوس في شارع 60 وسط محافظة بابل”.

وأضافت، أن فرقها “استنفرت جهودها ودفعت بعجلاتها التخصصية ومنها عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء، وانقاذ من أجل تطويق النيران وانقذت من خلالها اربعة عمال بنغال الجنسية مصابين بحالات اختناق شديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق مع مبلغ مالية”، مردفة ان فرقها “ابعدت خطر الحريق عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.

وتابعت المديرية، انها طلبت “فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل بناية المطعم”.

واشارت إلى، أن “هذا الحادث الثاني في نفس بناية المطعم تم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني، إذ اندلع حادث حريق في وقت سابق وايضا تم انقاذ عدد من العمال البنغال”.