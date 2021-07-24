بدءا من يوم غد.. موجة حارة جديدة تجتاح العراق تستمر لغاية الاسبوع

أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، بأن موجة حارة ستجتاح العراق اعتباراً من يوم غد الأحد وتستمر لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، “متوقع عودة الاجواء شديدة الحرارة اعتبارا من يوم الأحد في مدن البلاد كافة وتستمر لغاية نهاية الاسبوع في موجة حارة صيفية”.

وأضاف أن “آخر التنبؤات الاحصائية تشير إلى تسجل – خلال ذروة الموجة مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط درجات حرارة في الظل خلال الظهيرة مابين 50-52 درجة مئوية، ومابين 46-49 درجة في مدن شمال البلاد”.

وأشار عطية إلى أنه “متوقع سكون الرياح وتحولها الى جنوبية شرقية احيانا اعتبارا من يوم الأحد في مناطق عديدة من – غرب البلاد مما ينتج عن ذلك زيادة في الشعور بالحرارة” .

وتابع، “ايضا تبدأ الرياح بالسكون اعتبارا من صباح يوم الاثنين في البصرة وميسان ثم يتبعها ذي قار وواسط ينتج عنها اجواء مرهقه شديدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة السطحية، وظهور سحب عالية ومتوسطة في الأجواء”.

ونوه المتنبئ الجوي إلى أن “هذا الوضع يستمر في مدن الجنوب والوسط لغاية ظهر او مساء الأربعاء حيث تعود الرياح للاتجاه الشمالي الغربي”.

وختم عطية بالقول إن “باقي المدن تسودها رياح شمالية غربية شديدة الحرارة نهارا وحارة ليلا مع فترات من السكون”.

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