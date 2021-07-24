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) بعد تأجيل عام كامل .. إمبراطور اليابان يعلن افتتاح أولمبياد «طوكيو 2020»

أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الجمعة، افتتاح أولمبياد «طوكيو 2020»، عقب بداية مراسم حفل الافتتاح بالعاصمة اليابانية.

إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسميا افتتاح أولمبياد طوكيو - Sputnik Arabicوأضاءت لاعبة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا الشعلة الأولمبية في الملعب الذي سيحتضن مختلف الألعاب حتى يوم الأحد 8 أغسطس/ آب المقبل.

وتقام النسخة 32 من دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» في ظروف استثنائية، بعدما دخلت هذه النسخة من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها عاما كاملا، جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

بعد طول انتظار بسبب جائحة كورونا... إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسميا افتتاح أولمبياد طوكيو

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، خلال افتتاح الحدث الرياضي، إن إقامة ألعاب طوكيو 2020 «اليوم لحظة أمل. نعم، هي مختلفة تماما عن تلك التي تخيلناها. لكن فلنعتز بهذه اللحظة لأننا هنا سويا».

ويخوض أكثر من 11 ألفا و300 رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، غمار الألعاب الأولمبية في منافسة محتدمة تستمر أسبوعين.

إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسميا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو

وتم اختيار فريق اللاجئين من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا معظمهم من اللاجئين السوريين بواقع 9 أفراد.

ويتنافس المشاركون خلال الأسبوعين القادمين، في 33 رياضة و50 تخصصا و339 منافسة للفوز بميدالية.

افتتاح أولمبياد طوكيو بحضور إمبراطور اليابان ناروهيتو- (صور وفيديوهات) | القدس العربيوتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة دورة عام 1964.

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