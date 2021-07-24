عمليات بغداد تؤكد تغيير القوة الماسكة للملف الامني في مدينة الصدر

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تغيير القوة الماسكة للملف الأمني في مدينة الصدر.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للوكالة الرسمية إن “العمل جارٍ على تبديل القطعات في مدينة الصدر”، لافتا الى أنه “تم تحريك اللواء الرابع من الشرطة الاتحادية من محله الحالي في مدينة الصدر ليمسك قاطع المدائن، وتحريك لواء المشاة 42 في الفرقة 11 من قاطع المدائن ليلتحق بفرقته في مدينة الصدر ليكون ماسكا للملف الامني بالكامل داخل المدينة”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أصدر الثلاثاء الماضي، أمراً بتكليف قائدين جديدين لعمليات الكرخ والرصافة، على خلفية تفجير سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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