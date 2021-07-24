*قال لي طفلي*

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لاأحب ُ الحرب

لاأحب ُ ظلام الشوارع

لاأحب الطغاة

لا أحب اللصوص

لا أحب الفاسدين

قال لي طفلي ذلك

قلت ثم ماذا ؟

قال لي ياأبتي

قل للعالم أن ينصفنا

قل للعالم أن ينقذنا

قل للعالم أن يسمعنا

فنحن أطفال بعمر الورد

فالباغي أفتى بقتلنا

هربتنا قصص الموت

وأشباح الليالي السود

من بلاد كل مافيها ضلال

وبقايا أمنيات

وحريق وفرار وشتات

ياابتي

قال طفلي

جثث الاطفال تلقى في الشوارع

وحده ( المسؤول ) والكل جياع

وحده ( المسؤول ) والكل

ضياع في ضياع

من يحاكم ظالما ً يقتل شعبا ً ؟

من يحاكم سارقا ً ينهب شعبا ً ؟

من يحاكم قاضيا ً ينطق كفرا ً ؟

مَن.. مَن …. مَن

ياأبتي

قد هربنا منذ سنيين

من أخطبوط الخوف

من شبح الموت

قل لهم ياأبتي

أن أصحابي أغتالهم صدام

شردهم بين العواصم

منذ سنيين

هربوا من الارهاب

والقتل المباح

فمن ينقذنا

ومن يأوينا

قبل أن تمتد من نافذتي

كف ٌ بلون الدم

أو تنسل غربان ألينا

تخرق الجدران

كالاشباح في جنح ألظلام

قل لهم ياابتي

قل لهم

قل لهم

جبر شلال الجبوري

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