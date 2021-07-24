كركوك .. خروج ٣ وحدات لتوليد الكهرباء عن الخدمة

أفاد مصدر مطلع، مساء السبت، بخروج 3 وحدات لتوليد الكهرباء في كركوك عن الخدمة.

وقال المصدر، إن “عددا من الوحدات التوليدية في كركوك خرجت عن الخدمة، مبينا أنها “الوحدات الغازية k1 ،k2 ،k3 “.

مشيرا الى أن “سبب خروجها عن العمل هو هبوط الفولتية”.

وكانت وزارة الكهرباء الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق اليوم، أن المنظومة الوطنية فقدت 7 آلاف ميغا واط، بسبب انخفاض مستويات الجهد نتيجة عدم التزام المحافظات الجنوبية بالحصص المقررة من الطاقة وسحب طاقات أكبر من استيعاب شبكات النقل والتوزيع، فيما ناشدت الحكومات المحلية والمحافظين بمراعاة الالتزام بالحصص المقررة لمحافظاتهم.

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