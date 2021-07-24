Posted on by

واشنطن تحدد موعد إعلان نتائج مباحثات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي

حددت واشنطن، اليوم الجمعة، موعد إعلان نتائج مباحثات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في بغداد،  أن “وزارة الخارجية الأمريكية استضافت في واشنطن العاصمة اليوم، قادة ومسؤولين عراقيين لإجراء مناقشات حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي”.

وأضاف البيان: “تفخر الولايات المتحدة ويٌشرفها استضافة هذه المحادثة الهامة حول استمرار الشراكة القوية والوطيدة بين بلدينا”.

وأكدت السفارة، حسب البيان: “سنعلن عن بعض نتائج هذه المناقشات في الأيام المقبلة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close