وزير الخارجية الأمريكي يثمن إشارة لـ “السيستاني” ويؤكد دعم العراق

ثمن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، شارة المرجع السيد علي السيستاني إلى ضرورة الرقابة الدوليّة على الانتخابات العراقية المقبلة، فيما أكد دعم بلاده للعراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين عقد اليوم، اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة الأمريكيّ أنتوني بلينكن ضمن جولة الحوار الستراتيجيّ الرابعة في العاصمة واشنطن، وبحث الجانبان أهمِّـيَّة مُواصَلة تدعيم العلاقات الثنائيّة على جميع الصُعُد، كما تبادلا الرؤى حول مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة، وأهمِّية تكثيف التشاور بشأن القضايا الإقليميَّة، والتحدِّيات التي تواجه استقرارها”.

وأعرب حسين، عن “تطلـُّع بغداد لدعم، وتعزيز العلاقات الثنائيَّة مع واشنطن بما يعكس ستراتيجيتها، مُؤكّداً على ضرورة التعاون لتحقيق المصالح المُشترَكة للشعبين الصديقين”.

كما استعرض الوزيران، وفق البيان، “الحوار الاستراتيجي وإعادة التأكيد على المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي”.

من جانبه، بين الوزير بلينكن أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق وضمان أمن الانتخابات، مُثمناً إشارة المرجع السيد علي السيستاني إلى ضرورة الرقابة الدوليّة، وقرار مجلس الأمن، مُشيراً إلى العمل مع الكونغرس لتخصيص خمسمائة مليون دولار لمساعدة مُفوضية الانتخابات، وتوفير التدريب والمشورة، وتشجيع العراقيَّين على المُشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة”.

وأعرب بلينكن، عن “دعمه لجُهُود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وأن الولايات المتحدة لا تزال مُلتزمة بمساعدة حكومة العراق لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر”.

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