و بدأت المسيرة … قبل سبعين 70 يومًا
لأربعين #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب عليه السلام
يوم أمس الأول …
أي قبل حوالي سبعين 70 يوما ً
من العشرين من صفر الخير …
مشيا ً على الأقدام من مدينة مشهد المقدسة ،
حيث مثوى #الإمام_علي_بن_موسى_الرضا عليه السلام ..
في الشمال الشرقي من إيران
نحو وسط العراق ، مثوى الأئمة القادة ..
إلى مدينة كربلاء المقدسة …
و التي من المتوقع أن تتجه إليها الملايين التي تحمل قلوب محبي هذا الإمام العظيم الثائر
الذي لا مثيل لتضحيته
في كل أكرر كل تاريخ البشرية..
يا رب …
إحفظ و بارك لتلك الحشود المتميزة
التي لا تبالي لا بالتعب و لا بالجوع و لا بالعطش …
حباً لحفيد نبيك الأعظم …
الذي خط هذه الجملة الخالدة …
بإصبعـــــــــــــــــــــــه المقطـــــــــــــــوع …
طريقا ً لاحبة …
و خارطة ً واضحة المعالم
حمراء …
تدلهم على الحرية في الدنيا
و الفوز في الآخرة :
و هي :
“كونوا أحراراً في دنياكم ”
#الدكتور_صاحب_الحكيم
سفير السلام العالمي
لندن
تموز 2021تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط