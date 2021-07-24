و بدأت المسيرة … قبل سبعين 70 يومًا

لأربعين #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب عليه السلام

يوم أمس الأول …

أي قبل حوالي سبعين 70 يوما ً

من العشرين من صفر الخير …

مشيا ً على الأقدام من مدينة مشهد المقدسة ،

حيث مثوى #الإمام_علي_بن_موسى_الرضا عليه السلام ..

في الشمال الشرقي من إيران

نحو وسط العراق ، مثوى الأئمة القادة ..

إلى مدينة كربلاء المقدسة …

و التي من المتوقع أن تتجه إليها الملايين التي تحمل قلوب محبي هذا الإمام العظيم الثائر

الذي لا مثيل لتضحيته

في كل أكرر كل تاريخ البشرية..

يا رب …

إحفظ و بارك لتلك الحشود المتميزة

التي لا تبالي لا بالتعب و لا بالجوع و لا بالعطش …

حباً لحفيد نبيك الأعظم …

الذي خط هذه الجملة الخالدة …

بإصبعـــــــــــــــــــــــه المقطـــــــــــــــوع …

طريقا ً لاحبة …

و خارطة ً واضحة المعالم

حمراء …

تدلهم على الحرية في الدنيا

و الفوز في الآخرة :

و هي :

“كونوا أحراراً في دنياكم ”

#الدكتور_صاحب_الحكيم

سفير السلام العالمي

لندن

تموز 2021

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