اعتقال 3 دواعش في محافظتين عراقيتين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إن “معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسمي استخبارات قيادة عمليات سامراء والانبار – اكدت تواجد ثلاثة ارهابيين اثنان منهما في الانبار والاخر في صلاح الدين”.

وأضافت، ان “مفارز شعبة استخبارات الفرقة العاشرة وقوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة 50 ( قيادة عمليات الانبار) تحركت على ضوء هذه المعلومات لتتمكن من القاء القبض عليهما في الصقلاوية بالفلوجة وسيطرة الشهيد اوس مدخل محافظة الانبار”.

وأشارت إلى أن “مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة برية من الفوج ذاته، تحركت في الوقت ذاته، نحو الارهابي الثالث وتم القبض عليه في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين”.

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