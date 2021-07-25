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اغتيال شاب عراقي امام منزله في هولندا


افاد مصدر امني، السبت، باغتيال منسق حفلات عراقية امام منزله في هولندا.

وذكر المصدر (24 تموز 2021)، ان “ليلة أمس تم أغتيال الشاب العراقي (وسام العباسي) يبلغ من العمر 37 عاما من تولد بغداد وكان يسكن مدينة روتردام وهو شخص مشهور لدى الجالية العراقية، وهو عازف Dj ومنسق الحفلات العراقية في هولندا”.

واضاف، انه “خرج مع الكلب ليلة أمس وأمام بيته تم اغتياله بطلقة نارية في الرأس. “، مشيرا الى انه “تم نقله الى المستشفى لكنه فارق الحياة”.

واوضح المصدر، ان “اسباب الاغتيال مجهولة، بينما فتحت القوات الامنية تحقيقا في الحادث”.

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