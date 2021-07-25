الأزمة البرلمانية تطالب باستضافة وزير ومدير عام “لم يراعوا الشروط الصحية”

طالب مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الاحد، باستضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومدير عام صحة الرصافة، لعدم مراعاتهما للشروط الصحية المفروضة ضد كورونا.

وقال الموسوي في بيان، إنه “يدعو لاستضافة وزير الشباب والرياضة ومدير عام صحة الرصافة داخل قبة البرلمان، على خلفية السماح باقامة تجمعات بشرية كبيرة دون مراعاة لشروط السلامة الصحية في ظل تصاعد كبير لاعداد الاصابات بفيروس كورونا”.

وأضاف، أن “الاستضافة تأتي لمعرفة اسباب السماح بمثل هذه التجمعات بدون موافقة وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

يشار إلى أن استضافة وزير الشباب والرياضة تأتي على خلفية إقامة نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية، بحضور 40 الف متفرج دون اخذ الموافقات الرسمية ودون مراعاة للتباعد الاجتماعي. فيما تأتي استضافة مدير عام صحة الرصافة على خليفة اكتظاظ أحد مسابح جانب الرصافة بعشرات الأشخاص دون أي مراعاة للشروط الصحية.

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