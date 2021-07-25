الرافدين يحذر المتلكئين من اجراءات قانونية ويدعو لتسديد مابذمتهم من اموال

دعا مصرف الرافدين المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متاخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح اخرى.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المرتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى” مؤكدا ان “المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين”.

ولفت الى ان “الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحة الاسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للافادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الاقساط والاموال المتلكئة”.

وأشار البيان الى ان “المصرف مستمر في تقديم انواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية السكني اضافة الى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات اضافة الى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي ممكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع مصرفنا او الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصرف”.

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