الطيران المدني تلزم العراقيين المسافرين بإبراز شهادة التلقيح الدولية

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الأحد، إلزام جميع العراقيين المسافرين بإبراز شهادة التلقيح الدولية إبتداءً من 1 / 10 / 2021.

وقالت السلطة في بيان، إنه “استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/6/8 ، تقرر إلزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19 وابتداءً من 2021/10/1، إضافة إلى متطلبات الدولة المراد السفر إليها”.

وأضافت، “يستثنى من ذلك القرار من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة ) وإلزامهم بجلب فحص pcr سالب يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا عند سفره”.

وأشار البيان إلى أن “ذلك التوجيه سيكون ملزمًا لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد لغرض إبلاغ جميع مسافريها”.

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