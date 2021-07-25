تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير عام بوزارة الكهرباء أُدِينَ بالرشوة

أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مُدِيرٍ عَامٍّ في وزارة الكهرباء، مبينةً إدانته بجريمة الرشوة.

الدائرة كشفت في بيان عن “إقدام المدان، الذي كان يشغل منصب المدير العام للدائرة الاقتصاديَّة في وزارة الكهرباء سابقاً على أخذ مبلغ (١.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار؛ لتمرير عقدٍ كان يُفترَضُ أن يُبرَمَ بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز معداتٍ إلى الأولى (وزارة الكهرباء)”.

واشارت الدائرة إلى أن “تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة التي حَقَّقَتْ فيها، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) يقضي بحبس المُدان مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)”.

وكانت الهيئة قد أجملت تقريرها الخاصّ بلجنة الأمر النيابيِّ رقم (٦٢) المتعلق بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء، مُنوّهةً بأنَّ القضايا الجزائيَّة التي فُتِحَتْ شملت (٢٦٥٤) مُتَّهماً، بينهم (٧) وزراء و(5) وكلاء وزير، و (١٢٧) مديراً عاماً، و (٢٤٢٢) موظفاً.

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