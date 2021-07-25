تقرير شبكة شمس – الغاء تصويت المقيمين في الخارج

جمهورية العراق – 2021

منذ سنة 2005 مر العراق بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكةشمس دور فاعل في مراقبة الانتخابات كواحدة من أبرز مؤسسات المجتمع المدني العراقيوتجلى مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة الانتخابات من خلال برامج المراقبة والتقاريرالتي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآراءها في اجراءات العمليات الانتخابية.

بالنسبة للانتخابات البرلمانية العراقية لسنة2021 فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة للانتخاباتالعراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات الأعضاء فيها وبدعمجزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية والهولندية و مؤسسة (Konrad-Adenauer-Stiftung) و شبكةالانتخابات في العالم العربي (ENAR).

تقوم شبكة شمس ومن خلال خبرائها ومستشاريها بإصدار تقاريرعن العملية الانتخابية بمراحلها كافة.

تجدون في المرفق تفاصيل التقرير شبكة شمس