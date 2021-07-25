ذي قار تمنع الوافدين غير الملقحين من الدخول وتعتمد بطاقة التلقيح في مراجعة الدوائر الحكومية

ذي قار / حسين العامل

قررت محافظة ذي قار منع دخول الوافدين غير الحاملين لبطاقة التلقيح ضد فايروس كورونا الى المحافظة، فيما اعتمدت الحصول على البطاقة المذكورة كشرط اساسي لمراجعة دوائرها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاصابات وتصدرها المحافظات العراقية باعداد الوفيات الناجمة عن الاصابة بفايروس كورونا.

وتتصدر محافظة ذي قار منذ عدة ايام جميع المحافظات العراقية بأعداد وفيات فايروس كورونا، بتسجيل 8 وفيات يوميا متقدمة بذلك على كل من مديريات بغداد والسليمانية وميسان والديوانية بـ 5 وفيات وبغداد رصافة واربيل وكربلاء وبابل بـ 4 وفيات بحسب الموقف الوبائي ليوم الجمعة المنصرمة.

وازاء ذلك وجه محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، بمنع مراجعة غير الملقحين للدوائر الحكومية وكذلك منع الوافدين غير الملقحين من الدخول الى المحافظة.

وذكر الخفاجي في بيان صحفي تابعته (المدى) ان “الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس كورونا والتي اعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا”، واضاف ان “الدوائر ستعتمد بطاقة التلقيح ضمن مستمسكات ترويج المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة اخرى”.

وتابع محافظ ذي قار “كما وجهنا السيطرات الخارجية بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية”، مشيرا الى ان “الهدف من الاجراءات يأتي لتقليص معدلات الاصابة وحث المواطنين على التطعيم وتخفيف الاعباء على المؤسسات الصحية بالمحافظة”.

واوضح الخفاجي ان “الفترة الماضية شهدت تطورا خطيرا ومتسارعا في المنحنى الوبائي في المحافظة، جراء التراخي في الالتزام بالضوابط الصحية من المواطنين والمؤسسات وظهور الطفرة الجديدة”.

ولم يعد هذا الاجراء الاول الذي اتخذته ادارة محافظة ذي قار لمواجهة ارتفاع معدلات الاصابة بفايروس كورونا بين السكان المحليين اذ اعلنت في نهاية حزيران المنصرم عن تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وفرض حظر التجوال لمدة اسبوع باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والمالية.

ويعزو مختصون تزايد الاصابات الى الانتشار السريع للفايروس المتحور وعدم الالتزام بضوابط وشروط التباعد الاجتماعي وقلة الاقبال على التلقيح رغم توفر اللقاحات.

اذ يقول اخصائي الوبائيات الدكتور حيدر حنتوش لـ(المدى) انه “منذ اسابيع تتعرض محافظة ذي قار لموجة وبائية ثالثة ناجمة عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعودة التجمعات في المناسبات الاجتماعية”، مشيرا الى ان “دخول النسخ المتحورة من فايروس كورونا ولاسيما النسخة الهندية اسهم بصورة كبيرة في ارتفاع معدلات الاصابة والوفيات”، مبينا ان “النسخة الهندية المتحورة من الفايروس اشد انتشارا وتتفوق على مثيلاتها من السلالات الاخرى بنسبة 60 بالمئة”، لافتا الى ان “هذه السلالة اصبحت هي السائدة حالياً في مختلف انحاء العالم وهذا ما يتطلب المزيد من الوقاية”.

واضاف ان “ما فاقم الامر هو قلة الاقبال على التلقيح رغم توفر اللقاحات المضادة لفايروس كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية”، مؤكدا “تسجيل اعلى معدل في الاصابات خلال الاسبوع المنصرم وبأرقام تزيد على 500 اصابة يوميا”.

واشار حنتوش الى ان “هناك اعدادا كبيرة اخرى من الاصابات غير مسجلة ضمن البيانات الرسمية كون اغلب الحالات تجري معالجتها في المنازل والعيادات الخاصة”.

وتعد محافظة ذي قار من المحافظات العراقية الاقل اقبالا على التلقيح ضد فايروس كورونا اذ يبلغ اجمالي عدد الملقحين في المحافظة المذكورة 63 الف و453 شخصاً من أصل مليوني نسمة تضمهم المحافظة أي بنسبة 3 في المئة من عدد السكان.

فيما يعزو بعض المواطنين ضعف الاقبال على مراكز التلقيح الى عجز الحملات التوعوية عن تبديد مخاوف السكان المحليين من مخاطر اللقاح ناهيك عن تعقيد اجراءات المراجعة في المستشفيات اذ يشير البعض الى الانتظار والوقوف نحو 3 ساعات وسط الزحام عند مراجعة مستشفى الحسين التعليمي لتلقي اللقاح المذكور. ومن جانبه اشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الى تنامي معدلات الاصابة بفايروس كورونا بصورة يومية في المحافظة اذ سجَّلت يوم امس السبت، معدلات مرتفعة في عدد الإصابات بفايروس كورونا.

واوضح المصدر ان” نتائج التحليل المختبري ليوم السبت أثبتت تسجيل 565 اصابة جديدة بفايروس كورونا”، مبينا ان “هذا الرقم هو الاكبر منذ ظهور الموجة الوبائية الثالثة”، منوها الى ان “الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبذلك ارتفع اجمالي عدد الاصابات التراكمي الى 67169 حالة منذ ظهور الوباء”، واضاف “فيما ارتفع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة الى 1229 حالة وفاة”.

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