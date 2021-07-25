“لا ريبوبليكا”: يوفنتوس رفض عرضا من ليفربول بقيمة 100 مليون يورو

أفادت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس، رفض عرضا ضخما من ليفربول، للتعاقد مع نجمه فيدريكو كييزا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لـ”لا ريبوبليكا”، فإن ليفربول قدم عرضا بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون يورو)، للتعاقد مع فيدريكو كييزا جناح يوفنتوس، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يرى أن كييزا مناسب لخطة (4-3-3) التي يطبقها “الريدز”.

ويستطيع كييزا، اللعب بجوار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الهجوم أو بدلا من أحدهما.

وأوضحت “لا ريبوبليكا” أن الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، رفض رحيل كييزا، وقال إنه لاعب خارج سوق الانتقالات في اليوفي.

يذكر أن فيدريكو كييزا (23 عاما) لفت الأنظار بأدائه المبهر مع منتخب إيطاليا وساهم في تتويجه بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020″، بفوزه على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، بعد تعادلهما (1-1) في المباراة النهائية يوم 11 يوليو الجاري، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: وكالات

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