مجلس التعاون: الوضع في العراق يهدد أمن الخليج

اعتبر أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم السبت، أن الوضع في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يهدد أمن الخليج، فيما اشار الى ان دول الخليج سوف تستمر في حماية مصالحها وتحقيق خططها نحو مستقبل أفضل لشعوبها وللمنطقة بشكل عام.

وأوضح الحجرف على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة لملتقى الخليج للأبحاث، أن مجلس التعاون خلال مسيرته لأربعة عقود شارك المجتمع الدولي بفعالية في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وموازنة أسواق الطاقة بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وتابع أن “أمن الخليج مهم جداً لأمن العالم، والوضع في العراق وسوريا ولبنان واليمن يبرز تهديدا لأمن الخليج”. وشدد الحجرف على أن دول الخليج سوف تستمر في حماية مصالحها وتحقيق خططها نحو مستقبل أفضل لشعوبها وللمنطقة بشكل عام.

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