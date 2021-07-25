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وزير التعليم يصدر توجيها بشأن اجور الطلبة

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاحد، بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير المسددين للأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام للوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير المسددين للأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية”.

وبحسب البيان، جددت الوزارة تأكيدها على السماح للطلبة بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن تسديد كل الأجور أو جزء منها”، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأجور الدراسية والتسامح في تمديد السقوف الزمنية المتعلقة بتسديدها”.

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