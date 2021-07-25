وزير الخارجية العراقي..نحن بحاجة لدعم ومساندة القوات الأميركية في مواجهة فلول داعش

22تموز/يوليو2021

وزير الخارجية العراقي ل “الحرة” و”الحرة-عراق”:

نحن بحاجة لدعم ومساندة القوات الأميركية في مواجهة فلول داعش

) سبرنغفيلد، فيرجينيا) –– قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده لا تزال بحاجة لدعم القوات الأميركية المنضوية في التحالف الدولي، لافتا في مقابلة خاصة مع قناتي “الحرة” و”الحرة-عراق”، إلى أن الحكومة العراقية طلبت من إيران التدخل لوقف استهداف المطارات والبعثات الدبلوماسية في العراق.

وأكد حسين أن “الحكومة العراقية وصلت إلى قناعة أنه ليست هناك حاجة إلى القوات القتالية العسكرية الأميركية”، مؤكدا أن الأميركيين “متفهمون لهذه المسألة”. وأضاف أن الحكومة العراقية أبلغت الأميركيين في نفس الوقت “حاجة العراق إلى تطوير الوضع العسكري والتدريب والتعاون في مجال الاستخبارات العسكرية والقوة الجوية”.

وأشار حسين إلى أن العراق “يحتاج الى قوات من التحالف، وبهذا الخصوص نتحدث عن القوات الأميركية، من أجل دعم ومساندة القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش”.

وعن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي التي ستعقد في واشنطن يوم الجمعة المقبل قال حسين ل”الحرة” إن هذه الجولة لن تقتصر على مناقشة القضايا العسكرية والأمنية، بل ستشمل مجموعة من المسائل التي تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، كقضايا الطاقة والصحة وغيرها.

وفي ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية في العراق، قال وزير الخارجية العراقية إن بغداد “ناقشت مع الجانب الإيراني الهجمات على المطارات والبعثات الدبلوماسية، وطلبت منهم التدخل لدى بعض العناصر والفئات لوقف الهجمات”.

وأضاف حسين “قلنا لهم إن بعض الفئات يدعون إنهم عقائديا مرتبطون بكم”، لافتا الى أن “بعض هذه المناقشات أثمرت في مرحلة معينة عن وقف الحملات على البعثات وأماكن أخرى”.

وأكد الوزير العراقي أن حل هذا الأمر يكمن في “فتح نقاش واضح مع هذه الفئات، والبعض يسميهم قوى اللادولة أو الميليشيات أو الفصائل، للوصول إلى النتيجة النهائية”.

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ماري زعرب

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