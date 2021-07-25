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250 ألف مواطن دخلوا الإقليم خلال العيد

أكدت هيئة السياحة في إقليم كردستان، أمس السبت، دخول قرابة الربع مليون مواطن إلى مدن الإقليم خلال فترة العيد قدموا من بقية محافظات العراق.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستايي: إن “تقديراتنا تشير إلى أن قرابة الربع مليون مواطن دخلوا مدن الإقليم خلال العيد قادمين من بقية محافظات العراق”، معبراً عن “شكره للقوات الأمنية والسيطرات في كردستان لما قدموه من تسهيلات كبيرة سمحت بدخول هذا العدد الكبير خلال العيد”.

وأشار إلى “وجود خطط لتطوير قطاع السياحة في إقليم كردستان بمساعدة القطاع الخاص والمستثمرين” مؤكداً أن “هيئة سياحة كردستان تعمل على تطوير خدماتها السياحية المقدمة للزائرين وتحتاج إلى تعاون بقية مؤسسات الإقليم المعنية لتحقيق هذا الهدف”.

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