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التحالف الدولي يشيد بقدرات أجهزة امن إقليم كوردستان : المتورطون في جرائم داعش لايمكنهم الإفلات من العقاب

أشاد المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو ، بقدرة أجهزة الامن في إقليم كوردستان وامكانياتها في محاربة الإرهاب ، مشيراً الى اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان لمتهم بالضلوع في تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد.

العقيد ماروتو ، كتب في تغريدة على حسابه بتويتر : ” ألقى شركاؤنا في إقليم كوردستان العراق القبض على إرهابي آخر تابع لداعش يُشتبه في ضلوعه في تفجير مدينة الصدر في 19 يوليو/تموز”.

مضيفاً ” يجب أن يعلم جميع المتورطين في جرائم داعش أنه لايمكنهم الإفلات وسيحاسبون على أفعالهم”.

وأرفق متحدث التحالف الدولي ، تغريدته برابط خبر عن اعتقال الداعشي المتورط في تفجير مدينة الصدر من قبل جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان .

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هذا وكان جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان أعلن ، أمس الاحد ، عن اعتقال أحد المشاركين في عملية التفجير الانتحاري الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد.

وذكر بيان للجهاز  : إن ” الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت المساعدة من حكومة إقليم كوردستان بهدف إلقاء القبض على أحد المشتركين في التفجير الانتحاري في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد ، حيث تم تزويدنا باسم أحد المطلوبين الذي شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية”.

وأضاف أنه “عقب التحقيق من قبل  فرقنا بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان تم إلقاء القبض على الشخص المطلوب ، وتبين أن اسمه الكامل هو (ح. ي. ع.ح) وهو من أهالي قضاء الحويجة في محافظة كركوك ، وهو الآن من قاطني مخيم (حسن شام) للنازحين بأطراف أربيل، حيث سيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية وفق أمر قضائي “.

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