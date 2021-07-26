الشابندر: اغتيال الناشطين التفجيرات محاولة لتأجيل الانتخابات التشريعية

علّل السياسي العراقي عزت الشابندر، تزايد عمليات الاغتيال للناشطين المدنيين والصحفيين والتفجيرات، بأنها محاولة لتأجيل الانتخابات التشريعية.

وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر، إن الحجة الوحيدة التي يعمل عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأدواته في الداخل لاعتمادها في انجاح مشروع تأجيل الانتخابات، هي ان العراق بيئة غير آمنة.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الاغتيالات للصحفيين والناشطين المدنيين إلى جانب عودة التفجيرات والهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية من قبل تنظيم داعش.

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