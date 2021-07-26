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المفوضية: حقوق الإنسان بأسوأ حالاتها والبرلمان يطالب بحلّنا!

ردت مفوضية حقوق الانسان، أمس الاحد، على قرار البرلمان الخاص بانتهاء عمل المفوضية، منتقدة توقيت القرار.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة له على تويتر تابعتها (المدى)، ان “حقوق الانسان في اسوأ حالاتها والبرلمان يطالب مجلس المفوضين المنتهية مهامه بترك المفوضية وهو بلا مجلس مفوضين جديد”.

وأضاف انه “حسب قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 فان واجب المفوضية تشكيل مجلس المفوضين الجديد قبل مغادرة المجلس القديم”، متسائلا “حقوق الانسان في العراق الى أين؟”.

وكانت رئاسة مجلس النواب اصدرت، أمس الاحد، توجيهاً يخص انتهاء عمل مفوضية حقوق الانسان.

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