اليوم.. ملف تصاعد إصابات ووفيات كورونا على طاولة البرلمان

بغداد/ حسين حاتم

ما يزال عداد إصابات ووفيات فايروس كورونا في تصاعد مستمر، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية من خطورة الوضع الصحي في العراق.

وتزيد المخاوف من انهيار شبه تام للنظام الصحي المتهالك أصلاً، وفقدانه القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، حيث يلامس عدد المصابين منذ أكثر من أسبوعين حاجز الـ10 آلاف إصابة في اليوم الواحد، إلى جانب تجاوز أعداد المتوفين حاجز الـ80 في بعض الأيام.

ودعت مفوضية حقوق الانسان، أمس الأحد، لإعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد في ظل الارتفاع الكبير بأعداد المصابين وضعف الوعي الصحي.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي: “ندعو الجهات ذات العلاقة الى اعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء باطلاق حملة شاملة لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الجوالة”.

وأضاف الغراوي أن “الوضع المتفاقم للاصابات بالجائحة ينذر بكارثة خطيرة، نتيجة عدم التزام المواطنين بالوقاية وضعف الوعي الصحي”.

المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر يؤكد في حديث (المدى)، إن “وزارة الصحة كانت تحذر منذ أشهر من ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا”، مشيرا الى، ان وزراته “زادت من اعداد الاسرة المخصصة لمصابي كورونا وأنها قادرة على التعامل واستيعاب الزيادة الحاصلة”.

ويبين البدر، ان “نسبة الحالات الحرجة في الوقت الحالي أكثر من الحالات السابقة”، مشددا على “خطورة الجائحة”.

وشدد على “ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي”، داعيا الى “اخذ اللقاحات المضادة للفايروس، والمتوفرة في العديد من المراكز الصحية”.

واشار البدر الى أن “نسبة المقبلين على اللقاح ما تزال دون المستوى المطلوب”، مؤكدا في الوقت ذاته على، ان “اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة”.

وبلغ مجموع الذين تلقوا اللقاح بحسب آخر بيان لوزارة الصحة 1326225.

ووصلت الى العراق، أمس الاحد، ٥٠٠ ألف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من انتاج شركة فايزر الامريكية.

وفي ما يخص فرض حظر تجوال شامل او تشديد للقيود يوضح البدر، ان “القيود الجديدة وقرارات حظر التجوال الشامل والجزئي ترتبط بشكل مباشر باللجنة العليا للصحة والسلامة”.

بدورها، اعلنت خلية الازمة النيابية، عزمها عقد اجتماع، اليوم الاثنين، على خلفية الإرتفاع غير المسبوق باصابات ووفيات كورونا في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (المدى)، ان “خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي وكامل اعضائها ستعقد (اليوم الإثنين – الساعة ١١ صباحا) اجتماعا في مبنى المجلس، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة، بسبب الارتفاع غير المسبوق في عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا في البلاد”.

واضاف ان “الاجتماع يأتي للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بهذا الوباء، وضرورة تقديم الدعم الفوري والمساعدة اللازمة والممكنة لابطال الجيش الابيض في جميع مؤسساتنا الصحية، فضلا عن توعية المواطنين في الالتزام بالارشادات الوقائية والاسراع في التوجه الى مراكز اللقاحات لضمان عدم الاصابة بالفايروس”.

وفي وقت سابق، وصف الوكيل الفني والمكلّف بإدارة وزارة الصحة، هاني العقابي، الوضع الوبائي المرتبط بفايروس كورونا المستجد في البلاد بـ”الخطير جدا”.

وقال العقابي، إن “العراق يدخل الآن ذروة الموجة الثالثة من تفشي فايروس كورونا، لافتا لوجود عدد كبير من الراقدين في المستشفيات، وهم من الحالات الخطرة”.

وأضاف أن “العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الإصابات والوفيات في تزايد مستمر”.

وأكد الوكيل الفني والمكلّف بإدارة وزارة الصحة، أن “عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كاف بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين”.

وبيّن أن “عدد المرافقين مع مرضى كورونا كبير جدا، وأغلبهم غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية ولا يرتدون الكمامة”.

وشدد العقابي على أنه “لا نستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح”.

ولفت إلى أن “أعراض الفايروس خطيرة جدا، ومن الصعب تحملها، والخلاص من هذا الخطر يكمن بالتطعيم”.

واختتم حديثه قائلا: “وزارة الصحة أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله ونناشد الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية وخصوصا زوار المرضى. على الجميع التكاتف والتعاون في نشر التوعية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية كافة لحفظ الأمن الصحي للبلد”. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت امس الاحد، تسجيل 9147 إصابة جديدة بفايروس كورورنا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حالات الوفاة 55 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنها سجلت 9147 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ العدد الكلّي للإصابات بالفايروس 1552648 إصابة. وسجلت الوزارة 55 حالة وفاة جديدة جراء فايروس كورونا خلال 24 ساعة.

وبهذا يصل المجموع الكلّي للوفيات إلى 18287 حالة، منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وبحسب بيان وزارة الصحة، تم تسجيل 8492 حالة شفاء جديدة من الفايروس، وبهذه الإصابات الجديدة يصل عدد الذين تعافوا من كورونا إلى 1411029 شخصاً، في جميع مدن ومحافظات العراق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط