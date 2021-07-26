(بالفيديو) الاتحاد الأوربي يجدد دعوة العراق للتحقيق “الجدي” في اغتيال الناشطين

جدد الاتحاد الأوربي دعوته للتحقيق “الجدي” في اغتيال النشطاء العراقيين ، وآخرهم نجل الناشطة والام فاطمة البهادلي في محافظة البصرة (اقصى الجنوب).

وقال سفير الاتحاد لدى العراق مارتن هوث ، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : ” اعزي الناشطة والام فاطمة البهادلي التي فقدت ثاني أبنائها علي كريم بجريمة اغتيال في البصرة “.

مضيفاً ، إن ” السيدة البهادلي تعرضت إلى حملة تسقيط واتهامات، رغم أن منظمة الفردوس التي تديرها ، غير معنية بالسياسة ، وتعنى بدعم الشباب والنساء”.

مردفاً ” فاكرر نداءنا للتحقيق الجدي وللمسألة الكاملة”.

وكانت السلطات الأمنية في البصرة عثرت ، امس الاحد ، على جثة نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي في مزارع ناحية سفوان (غربي البصرة) بعد ساعات من اختفائه وعلى آثار 4 اطلاقات نارية.

وانتشر فيديو للحظة تلقي البهادلي خبر العثور على جثة ابنها، بينما لم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن بيانا بشأن ملابسات الحادث.

وكانت الناشطة العراقية فاطمة البهادلي فقدت ابنا آخر لها عام 2019.

والعام الماضي كرمت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” الإيرلندية البهادلي بمناسبة اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

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