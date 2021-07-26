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بالوثيقة.. الوقف الشيعي يشكل لجنة لتسيير اعمال العتبة العسكرية

أصدر ديوان الوقف الشيعي،  الاحد، قرارا بتشكيل لجنة لتسيير اعمال العتبة العسكرية في سامراء لحين اختيار امين عام جديد لها بعد انتهاء المدة الزمنية للأمين الحالي.

وبحسب وثيقة صادر من ديوان الوقف الشيعي : “نظرا لانتهاء المدة الزمنية لعمل الأمين العام ومجلس الإدارة للعتبة العسكرية المقدسة ولمقتضيات مصلحة العمل واستنادا الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قانون الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 تقرر تشكيل لجنة لتسيير اعمال شؤون العتبة العسكرية المقدسة لحين حسم اختيار امين عام اصوليا وفق القانون”.

وأضافت الوثيقة ان “اللجنة مخولة بالصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لتسيير اعمال العتبة وفقا لمقتضيات ضرورة العمل”، مشيرة الى ان “اللجنة برئاسة نفع جليل خلف وعضوية كل من سيف عبد الحسين و عادل رشيد”.

 

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