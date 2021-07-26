رئيس استئناف كربلاء : المدان يصبح بعهدة دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل بعد صدور الحكم من قبل المحاكم المختصة

كربلاء/ إعلام القضاء

أكد رئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية القاضي رحيم نومان هاشم أن المدان يصبح بعهدة دائرة الإصلاح التابعة إلى وزارة العدل بعد صدور الحكم عليه ،لافتا إلى أن جميع العراقيون متساوون أمام القانون دون أي تمييز.

وقال هاشم خلال الورشة التي نظمتها رئاسة الاستئناف بشان التعريف باختصاصات السلطة القضائية ودور محاكمها في إجراء التحقيق والمحاكمة لإشاعة الثقافة القانونية إن”المدان بعد صدور الحكم عليه يصبح بعهدة ادارة دائرة الاصلاح وهي من يقع على عاتقها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم”.

وأضاف أن “حق التقاضي مكفول للجميع ولكل فرد له الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية”، مشيرا إلى أن “جميع جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية لأسباب محددة بنص القانون”.

وأوضح أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص و حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة فضلا عن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة “، مبينا أن المحكمة تقوم بانتداب محامي للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة أذا لم يكن لديه محاميا يدافع عنه وعلى نفقة الدولة”..

وشدد على أن ” أوراق المتهم خلال التحقيق الابتدائي تعرض على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز الـ (24) ساعة بعد القبض على المتهم والتي تعد ضمانة من الضمانات القانونية للمتهم خلال مرحلة التحقيق”.

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