رئيس لجنة الرياضة النيابية : هذه اسباب تواضع المشاركة العراقية في الاولمبياد

رئيس لجنة الرياضة النيابية لـ / نينا / : هذه اسباب تواضع المشاركة العراقية في الاولمبياد

عزا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي المشاركة المتواضعة للبعثة العراقية في دورة الالعاب الاولمبية الجارية احداثها في طوكيو الى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها اللجنة الاولمبية في المرحلة السابقة.

وقال عليوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :” ان الأولمبية شهدت تعليق نشاطها لما يقارب عاما كاملا ومن بعدها كانت هناك تقاطعات على الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي وإعادة الانتخابات ، وهذا ما كلف الرياضة العراقية زمنا طويلا كانت الرياضة من خلاله شبه معطلة ، ناهيك عن تأثرها بجائحة كورونا”.

وبين :” ان تعليق نشاط الأولمبية سنة كاملة وفق القرار 140 وضع الاتحادات الرياضية بحرج وحد من تطور المنافسات، كما ان تأخر إقرار الموازنة وصرف المال المخصص لها اسهم بشكل أخر في تأخر وصول مخصصات اللاعبين والمدربين”.

وأشار إلى :” ان الرياضة ستشهد عهدا جديدا في ظل إقرار قانون الاتحادات الرياضية الجديد ، وتطبيقه سينهي حالة الصراع على المواقع . بالمقابل سيمنح حرية التصرف للاتحادات”.

يشار الى ان بعثة العراق الى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو اقتصرت على ثلاثة رياضيين فقط ، وهي الافقر في تاريخ مشاركات العراق./ انتهى

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