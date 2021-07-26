‹مكافحة إرهاب› كوردستان يعلن القبض على أحد المشاركين في تفجير مدينة الصدر

اعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، الاحد، عن اعتقال أحد المشاركين في عملية التفجير الانتحاري الذي حصل بإحدى أسواق مدينة الصدر في بغداد.

وذكر بيان للجهاز : إن “الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت المساعدة من حكومة إقليم كوردستان بهدف إلقاء القبض على أحد المشتركين في التفجير الانتحاري في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد ، حيث تم تزويدنا باسم أحد المطلوبين الذي شارك المجموعة التي نفذت العملية الإرهابية”.

وأضاف أنه “عقب التحقيق من قبل فرقنا بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان تم إلقاء القبض على الشخص المطلوب ، وتبين أن اسمه الكامل هو (ح. ي. ع.ح) وهو من أهالي قضاء الحويجة في محافظة كركوك ، وهو الآن من قاطني مخيم (حسن شام) للنازحين بأطراف أربيل، حيث سيتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية وفق أمر قضائي “.

وكانت الحكومة العراقية، قد اعلنت أمس السبت، اعتقال مخططي ومنفذي تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر، الذي راح ضحيته 35 شخصاً وإصابة العشرات عشية عيد الأضحى.

وتبنى تنظيم داعش الارهابي هذا الهجوم قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذ التفجير الارهابي.

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