50 محطة لتحلية مياه قرى الأهوار تنتظر السيولة المالية

دعا مركز انعاش الأهوار والاراضي الرطبة، أمس، الحكومة الى الاسراع بتوفير السيولة المالية لتنفيذ مشروع يتضمن 50 محطة تحلية مياه في قرى الاهوار ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، نافيا الاخبار التي تتحدث عن وجود هجرة للسكان ونفوق الثروة السمكية.

وقال مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار التابعة للمركز عدنان الموسوي إن “عدم توفر السيولة المالية حال دون تنفيذ مشروع إنشاء خمسين محطة تحلية مياه الذي يسهم باستقرار سكان الاهوار ويحد من هجرتهم”.

واضاف أن “التأخر بتنفيذ هذا المشروع ألقى بظلاله على حياة السكان المحليين، كون المياه تعد أهم مقومات الحياة بالنسبة لسكان الاهوار”، بينما اعرب عن امله في ان “تحظى مناطق الاهوار وسكانها بدعم حقيقي من الحكومة الاتحادية، وتلبية الاحتياجات الاساسية للحفاظ على المنطقة واستقرار سكانها المحليين”.

ونفى مدير ادارة مشاريع اهوار ذي قار صحة التقارير التي تتحدث عن هجرة واسعة للسكان المحليين ونفوق الاسماك مؤكدا أن “التصاريف المائية الواصلة عن طريق نهر الفرات بلغت 161 مترا مكعبا في الثانية خصص منها 135 مترا مكعبا في الثانية للأهوار موزعة بين الاهوار الوسطى وهور الحمار، اضافة الى المياه التي تصل عن طريق مشروع قناة المصب العام البالغة 17 مترا مكعبا في الثانية”.

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