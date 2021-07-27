الآلوسي: إيران تزعزع استقرار الحكومة العراقية لإفشال المحادثات مع أمريكا

أكد السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، الاثنين، أن إيران عملت خلال الفترة السابقة، وخصوصاً في الأيام القليلة الماضية، على زعزعة استقرار الحكومة العراقية من خلال أتباعها ضمن الجماعات المسلحة والأحزاب التي تملك سلاح، لإفشال المحادثات العراقية – الأمريكية.

وأوضح الآلوسي ، أن «إيران لا ترغب بوجود محادثات بين العراق وأمريكا بل تريد أن تكون المحادثات بينها وبين أمريكا فقط ،وهي من تتفق معها وتساوم على حساب العراقيين وتفرض على العراق ما يتم الاتفاق عليه».

وأضاف «كنت أتمنى أن أرى وحدة عراقية بخصوص الشأن الاستراتيجي العراقي دون تنفيذ الأجندات الإيرانية أو انتظار موقف برلمان عاجز يريد إخراج القوات الأمريكية لتحل محلها القوات الإيرانية الميليشياوية، ولكن إيران منعت تحقيق ذلك مع أسف شديد».

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