الكهرباء: محافظو الجنوب يتجاوزون على حصص محافظاتهم من الطاقة

أكدت وزارة الكهرباء، أمس، أن منظومة الكهرباء في المحافظات الجنوبية تتعرض لضغط كبير بسبب عدم الالتزام بساعات التجهيز، فيما بينت أن المحافظين يضغطون على دوائر الكهرباء في محافظاتهم تلبية لطلبات المتظاهرين، متجاوزين على ساعات التجهيز المقررة، مما يؤثر سلباً على عمل المنظومة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح صحفي إن “ما حدث لمنظومة الكهرباء في محافظات الجنوب، يوم أمس الأول ليس بسبب انحسار طاقات الغاز الايراني، ولكن بسبب الاستهلاك الزائد وتجاوز الحصص المقررة للمحافظات الجنوبية مما اثر سلبا على وضع المحافظات وخسرت المنظومة عدداً كبيراً من طاقتها بواقع 7 آلاف ميغاواط”.

وبين ان “المنظومة الكهربائية لن تتعرض الى ما تعرضت إليه قبل شهر من أعطال وتوقف تام، لوجود استنفار تام لكوادر الوزارة ومراقبة وزيارات ميدانية على الارض للحفاظ على وضع المنظومة وساعات تجهيز الكهرباء”.

واضاف ان “وزارة الكهرباء تهيب بالحكومات المحلية والمحافظين الالتزام بما هو مقرر من الحصص لكي لا تؤثر على المحافظات الباقية”، مشيرا الى ان “المحافظات الجنوبية هي التي تتجاوز على حصصها وهنالك مناشدة من وزارة الكهرباء بضرورة الالتزام بما هو مقرر”.

واشار الى انه “ليس هنالك اي تقليل او نقصان في حصة محافظة البصرة من الطاقة وايضا ميسان والسماوة والناصرية”.

ولفت إلى ان “هذه المحافظات لا تتعرض لانقطاعات كبيرة من التيار الكهربائي قبل ان تسقط المنظومة والوزارة مهتمة بشدة بوضع المحافظات الجنوبية وتسعى لزيادة التجهيز”.

واضح ان “بعض الحكومات المحلية تضغط على مدراء التوزيع وتراعي مطالب المواطنين والمتظاهرين ومن ثم تضغط على وزارة الكهرباء من دون مراعاة الجوانب الفنية للوزارة والقدرة الاستيعابية لخطوط نقل الطاقة، والضغط بهذا الشكل يعرض المنظومة للانفصال”.

يشار إلى أن منظومة الكهرباء في المحافظات الجنوبية، قد تعرضت قبل أيام لمشاكل في تجهيز الطاقة الكهربائية، وانقطاع التيار عن محافظات البصرة وميسان وذي قار، لساعات بسبب عدم قدرة المنظومة على تجاوز ساعات التجهيز المقررة من الوزارة، والارتفاع الكبير بدرجات الحرارة التي تتجاوز الـ50 درجة مئوية.

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