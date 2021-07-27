الى مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحترمين

تحية تقدير واحترام

منذ عام 2016قدمت عدة طلبات لسيادتكم تخص وضع عملي حصرا كونه حالة منفردة تماما ، علما أن أول جهة أبلغها عن وضع عملي بتقديم طلب هو الجهة المختصة بعملنا “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” وفي عام 2016قدمت أكثر من طلب ، “وبسبب وضع عملي “حيث أنتقلت عام 2017من بغداد الى مدينة أخرى ، وبعد أستلامي اميل من سيادتكم بعدد نقاط عملي المستخدمة تبين بأن نقاط العمل المسخدمة لعام 2016أقل من 2 %من مجموع كامل نقاط العمل السنوية وتعني نسبة متدنية جدا ، وهكذا بقية السنوات التي تؤكد بأن عملي بفترات متقطعة متباعدة (ماعدا شهرين أب وأيلول سنة 2020 )وهذا موثقا ، وبما يخص عملي أيضا فأن 7″سبعة “طلبات بتواريخ مختلفة من عا م 2018قدمتها لسيادتكم (ونسبة نقاط العمل المستخدمة عام 2018اقل من 2 %أيضا )، وبعدد 49″تسعة وأربعو ن” طلب قدمته عام 2019، وفي سنة 2020قدمت 34″أربعة وثلاثون” طلب وفي السنة الحالية 2021ولغاية الان قدمت 25 “خمسةو عشرون “طلبا،وأن حصيلة عملي للسنوات السابقة وللآن معروف مدون وموثق عند “مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات” بالأضافة الى توثيقه عندي،وقد بلغت سيادتكم عام 2018و 2019بأني بعت مصوغاتي الذهبية بسبب وضع عملي ثم أستدنت مبالغ نقدية (وعدة مرات أرسلت لسيادتكم بعضا من وصولات بيعي الذهب في محال بالمنصور قرب الرواد مع وصل استدانة مبلغ نقدي ، )ولا يوجد أي شخص يعمل بالمهنة يبيع ذهبه ويستدين عدة مرات مبالغ نقدية بسبب وضع عمله كما حصل معي ، وعند تقديمي الطلب بشكل متواصل ليس فقط للعلم به والاطلاع عليه وأنما لغرض تلافي هذا الوضع المستفرد بي وحدي ،علما لغاية الان لن أستلم أي عمل مهني خارج حدود تدقيق الحسابات الختامية ، وفي البريد الوارد منسيادتكم بكتاب “أسس توزيع الاعمال” د ونت فقرة كالاتي : “الارتقاء بمستوى الاداء المهني لمزاولي المهنة من خلال توفير فرص عمل متكافئة للجميع بعيدا عن الاستحواذ غير المشروع على الاعمال وتحقيق دخل مناسب لمزاولي المهنة” ، وأناليأس والأحباط وغيرها من الكلمات المشابهة ليس من صفاتي ابدا، كما أن نتائج كل هذه الأوضاع تكون دائما لصالح موطني العزيزوالعظيم العراقأجمل وطن بالعالم ولعامة شعبي الاصيل ، وأن وضع عملي المنفرد زاد من اهتمامي واحترامي لمهنتيوكلما يهمني ، وكل الاضرار بي هي دعما وسببا لثباتي أقوى على نفس مبادئي السامية ضمن ثوابت ي الفاضلة ، وفي 9تموز 2021أستلمت اميل من سيادتكم لحضوري الى أمانة سر مجلس المهنة يوم الاربعاء 14 /7، فذهبت بالموعد وأخبرني الاستاذ سمير “امين سر مجلس المهنة” بأن مجلس المهنة لايوزع الاعمال وأنما يقوم بتصديق البيانات المالية عند أستلامها من مراقبي الحسابات ، ومن واجبي تبليغ سيادتكم بوضع عملي هذا . سبق لي وأن بلغت سيادتكم لبعض الأمور ونظرا للأوضاع القائمة لغاية الآن أؤكد عل يهاوكالآتي : 1-نظرا لهذا الوضع الغير طبيعي فأي كلام أو تصرف معاكس ومخالف لي أرجو مواجهتي به لأثبات صحته ،وأيحالة سلبية تخصني تعتبر مرتبة ومقصودة لي . 2-لم أكلف أو أوكل أو أخول أي شخص بأداء أي عمل يخصني ، وهذا يعني أي موضوع يخصني يصدر من قبل أي شخص يعتبر باطلا وغير قانوني . وأن أي كلام خلافا لما دونته أعلاه ، أرجو مواجهتي به لاثبات صحته . وبالإضافة الى الطلبات السابقة التي قدمتها بما يخص عملي ، أرجو التفضل بالنظروالاهتمامالى طلبي هذا وبما يخص موضوع عملي أيضا . مع تقديري واحترامي لكم …ايمان الهاشمي محاسب قانوني ومراقب حسابات (الخميس 22/7/2021

ايمان الهاشمي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

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